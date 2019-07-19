Rusya: Yaptırımlar etkisiz ve anlamsız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Vaşington'un Türkiye'ye dönük F-35 kararını ve ABD Temsilciler Meclisi gündemindeki Rusya'ya dönük yeni yaptırım pakedi tasarısını değerlendirdi.

UrduPoint ve Sputnik tarafından yapılan bir haberde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko'nun bugün yaptığı açıklamalara yer verildi.

ABD yönetiminin Türkiye'nin S-400 savunma sistemi edinmesi nedeniyle F-35 programından çıkartılacağı yönünde yapılan açıklamalarını değerlendiren Grushko, ABD'nin en küçük bir bağımsız hareket etme işareti verenleri cezalandırma politikası olduğunu belirtti.

Grushko, yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi gündemine getirilen ve Rusya'ya Kasım ayında Ukraynalı denizcileri ve istihbarat subaylarını alıkoyması nedeniyle yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısına da değindi.

Grushko, "Şimdiden yaptırım paketlerinin sayısı 20 oldu. Bizim konumumuz değişmiyor. Bunlar mutlak olarak verimsiz ve anlamsız eylemler" diye konuşurken bu tür eylemlerin uluslararası ilişkileri ve uluslararası hukuku baltalayan, ülkeler arasındaki güvensizliği artıran nitelikte olduğunu belirtti.

Grushko, Rusya ve ABD'nin stratejik istikrar ve güvenlikten sorumlu oldukları görüşünü de dile getirdi.

