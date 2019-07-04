Rusya: Yanan denizaltı ile ilgili bilgiler gizli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yanan denizaltı ile ilgili bilgilerin gizli verilerin bir parçası olduğunu, bu nedenle detay veremeyeceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yanan denizaltı ile ilgili bilgilerin gizli verilerin bir parçası olması nedeniyle detay verilmemesinin normal olduğunu belirtti.

Financial Times'ta yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şogu ise yangın sırasında denizaltında batimetrik (su derinliği ile ilgili) deneyler yapıldığını ifade etti.

"Losharik" adlı denizaltının Rus donanmasının en gizli deniz aracı olduğu ve yalnızca bir kez 2015'te görüntülendiği belirtildi. 2003'te kullanılmaya başlanan aracın nükleer takatli olduğu ifade edildi.

RUSYA MEDYASI ÇERNOBİL'E BENZETTİ

Rusya'da bazı medya kuruluşları, yangını 1986’da Çernobil'de yaşanan nükleer kazaya benzetti.