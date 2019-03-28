Rusya: Venezuela'ya meşru hükümetle ilişkimiz çerçevesinde asker gönderdik

Rusya tarafından yapılan açıklamada ülkeye gönderilen askerlerin 'meşru hükümetle ilişkiler çerçevesinde' gönderildiği vurgulandı.

Cumartesi günü Rusya'dan askeri bir heyet Venezuela'ya gelmiş, hükümetle karşılıklı savunma işbirliği konusunu görüşmüştü.

ABD yönetimi, Rus askerlerin Venezuela'daki varlığına tepki gösterirken, Rusya'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcılarından Yuri Uşakov, ABD'nin Venezuela'daki Rusya varlığından kaygılanmaması gerektiğini belirterek, "meşru hükümetle olağan ilişkilerimiz çerçevesinde asker gönderdik" diye konuştu.

ABD 'BÜTÜN SEÇENEKLER MASADA' DEDİ

Rusya'nın Venezuela'daki askeri varlığına tepki gösteren ABD, olayı "hoş olmayan bir provokasyon" olarak nitelemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, "bütün seçeneklerin masada olduğunu" yineleyerek, Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerektiğini öne sürdü.

Bunun ardından başlayan olası ABD askeri müdahalesi tartışmalarına yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı, askeri olasılığın değerlendirilmediğini savundu.