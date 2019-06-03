Rusya: Venezuela'daki askerlerimizi geri çekmeyeceğiz

Rusya’nın Venezuela Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy, Moskova’nın Venezueladaki askeri uzmanlarını geri çağıracağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Rusya’nın Venezuela Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy, Rusya'nın Venezuela'da bulunan askeri uzmanlarını ülkeye çağıracağı yönündeki iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

Wall Street Journal gazetesi Moskova’nın Venezuela'daki askeri uzmanlarını geri çekeceğini iddia etmişti.

'DURDURMAK SÖZ KONUSU DEĞİL'

Sputnik’e konuşan Zayemskiy, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Zayemskiy “Bu yine gerçekle bağdaşmayan bir haber. Mevcut sorumluluklar dahilinde çalışmalar sürüyor. Bunları durdurmak gibi bir durum söz konusu değil“ dedi.

ABD KARŞI ÇIKIYOR

ABD'nin Venezuela'da bulunan Rus askerlerden rahatsız olduğu ve Rusya'ya yönelik tehditlerde bulunduğu biliniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Rus askeri varlığına "yanıt vermeye hazır olduklarını" söylemişti.

Rusya'dan yapılan açıklamalardaysa askerlerin Venezuela hükümetiyle yapılan anlaşmalar sonucu meşru olarak ülkede bulunduğu bildiriliyor.