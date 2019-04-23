Rusya: Venezuela’da elektrik kesintileri ABD planının parçası

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Venezuela’daki elektrik kesintilerinin ABD’nin ülkedeki operasyonunun bir parçası olduğunu dile getirdi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Venezuela’da son günlerde yaşanan kapsamlı elektrik kesintilerinin ABD tarafından yürütülen planlı operasyonun bir parçası olduğunu söyledi.

Russia Today’a konuşan Fomin, ABD’nin Venezuela’ya baskı yapmak için her türlü aracı kullanmaktan çekinmediğini söyledi.

Fomin “Elektrik kesintisi adı verilen bir operasyonun yürütülmekte olduğunu görüyorsunuz. Bu elektrik tesislerinin planlı ve yapay olarak kapatılmasıdır ve ülkedeki atmosferi olumsuz etkilemektedir. Bu ülkedeki krizi, temel olarak ekonomik krizi yalnızca ağırlaştırmaktadır” dedi.

Fomin ABD’nin bundan sonraki hedefininse Küba ve Venezuela olacağını söyledi.

ABD’nin Venezuela’ya “askeri seçenek” diye tanımladığı müdahalesinin Washington için de yararlı olmayacağını söyleyen Fomin, bu durumun insanları Venezuela hükümeti etrafında birleştireceğini kaydetti.

Venezuela’da 7 Mart’ta başlayan elektrik kesintileri halkın internet, telefon ve suya erişimi kısıtlayarak gündelik hayatı olumsuz etkiledi.

Karakas elektrik kesintilerine ABD ve Venezuela’daki aşırı sağın sabotajının yol açtığını açıkladı.

Venezuela hükümeti elektrik kesintilerinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’u ve hükümetini devirmek için ABD planının bir parçası olduğunu vurgularken, Rusya sözkonusu kesintilerle ilgili Venezuela hükümetinin yürüttüğü soruşturmaya teknik destek sunacağını duyurmuştu.

