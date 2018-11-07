Rusya ve Trump'tan zıt açıklamalar: Paris'te görüşme olacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Paris'te Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmeyeceğini söylemişti. Ancak Rusya'dan görüşme yapılacağı yönünde açıklama geldi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris'te bulundukları sürede görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.

Peskov açıklama yapmadan önce konuşan Trump, Paris'te "başka sebeplerle" bulunduğunu ve Putin'le görüşmeyeceğini söylemişti.

Trump'ın açıklamasında "Henüz bir şey ayarlamadık. Orasının doğru yer olup olmayacağını bilmiyoruz. Paris'e başka sebeplerle gidiyorum ancak G-20'de ve sonrasında görüşmeler yapacağız" diyerek, Putin'le yapacağı görüşme için ay sonunda Arjantin'de yapılacak G-20 zirvesine işaret etmişti.

BOLTON DA 'GÖRÜŞME OLACAK' DEMİŞTİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kendisine Putin-Trump görüşmesinin sorulması üzerine "Trump, Putin'le Paris'te görüşmeyi bekliyor" diyerek yanıt vermişti.

Donald Trump, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi ve Rusya'yla bağları nedeniyle soruşturma altında.

Ancak Trump'ın danışmanı ve Kremlin sözcüsü tarafından açıklanan görüşmeyi neden kabul etmediği bilinmiyor.