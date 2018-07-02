Rusya ve Suudi Arabistan'a petrol üretimini artırma uyarısı: Korkunç sonuçları olur...

Cezayir petrol şirketinin CEO'su Abdülmümin Ould Kaddur, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırma kararını eleştirerek, bunun 'korkunç sonuçları' olacağını söyledi.

Cezayir'in devlet petrol şirketi Sonatrach'ın CEO'su Abdülmümin Ould Kaddur, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırma kararına tepki gösterdi.

Kaddur, bu ülkelerin 2016 Eylül'ünde alınan üretim azaltma kararına uyması ve petrol fiyatlarının yükselmesine izin vermesi gerektiğini söyledi.

"Petrolün varil fiyatlarının düşmesi büyük petrol üreticilerinin çıkarlarına hizmet etmeyecektir" diyen Kaddur, üretim artışının "korkunç sonuçları" olabileceğini söyledi.

Cezayirli petrol yetkilisi, "Piyasanın nasıl yanıt vereceğini bilmiyoruz ancak fiyatlar kesinlikle düşecektir" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol alınmamasını talep etmiş, İran'dan açılacak boşluğu Suudi Arabistan'In doldurmasını önermişti.