Rusya ve Güney Kore üçlü projeleri görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 21-23 Haziran'da Moskova'da Rusya-KDHC-Güney Kore üçlü projelerini görüşecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Güney Kore lideri Moon Jae-in, 21-23 Haziran'da Moskova'da Rusya-KDHC-Güney Kore üçlü projelerini görüşecek.

Kore yarımadasında normalleşmeye doğru yol alınırken, sermaye de ortaya çıkan yeni olanakları değerlendirmekte gecikmiyor. Rus ve Güney Koreli tekeller, uzun bir süre önce gündeme gelen Rusya-Güney Kore doğalgaz boru hattı projesi ve başka yatırımların bu süreçte karara bağlanmasını istiyor.

'TATBİKATLARA SON VERİLMESİNDEN MEMNUNUZ'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Güney Kore lideri Moon Jae-in ile Moskova’da gerçekleştireceği görüşmede Kuzey Kore ile üçlü projeleri değerlendirileceği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Trump-Kim Jong Un zirvesinin ardından Kore Yarımadası'ndaki askeri tatbikatlara son verilmesine ilişkin, "Bu tatbikatların iptal edilmesini her zaman memnuniyetle karşıladık. Bunu doğru bir adım olarak görüyoruz" açıklaması yapmıştı.