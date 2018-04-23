Rusya ve Çin'den ortak açıklama: İran anlaşmasını koruyacağız

Rusya ve Çin'den yapılan ortak açıklamada, İran ile yapılan nükleer anlaşmasının sabote edilmesinin engelleneceği söylendi.

İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile nükleer üzerine anlaşma imzalamış, bu ülkelerin koşullarını kabul etmişti.

Göreve geldiğinden beri anlaşmaya karşı olduğunu vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı anlaşmadan çekilmekle tehdit etmişti.

Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları tarafından Pekin'de yapılan ortak basın toplantısında iki ülkenin İran anlaşmasını koruyacağı açıklandı.

Ortak açıklamada "Anlaşmanın revize edilmesine karşıyız ve altı büyük güç ve İran arasında yapılan uluslararası çalışmayı sıfırlama girişimini verimsiz buluyoruz" dendi.

Açıklamada "anlaşmayı sabote etmek için tüm girişimlerin engelleneceği" vurgulandı.

SURİYE AÇIKLAMASI

Suriye konusunda yapılan açıklamalardaysa ABD, Fransa ve İngiltere'nin füze saldırısı kınanırken, bu saldırının Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün araştırma girişimine engel olma amacıyla yapıldığı söylendi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çinli mevkidaşı ile açıklamasında "iki tarafın da ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye saldırısını son derece kötü gördüğü" ve yapılanın "uluslararası hukukun açık ihlali olduğu" belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rusya'nın Suriye konusundaki çabalarına tam destek verdiklerini vurguladı.

Çin ve Rusya, kapsamlı işbirliğinin artması ve karşılıklı işbirliği çağrısında da bulundu.