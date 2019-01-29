Rusya ve Çin’den ABD’nin Venezuela’ya yaptırımlarına tepki: Sonuçlarına katlanır

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin Venezuela’ya yatırımlarla uluslararası kuralları çiğnediğini ve ülkede yasadışı bir rejim değişikliğini dayattığını söyledi. Çin de ABD yaptırımlarına sert tepki göstererek Washington'ın yaptırımların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını açıkladı.

ABD’nin Venezuela’ya yaptırım kararına Rusya ve Çin’den sert tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Venezuela petrol şirketleri PDVSA ve Citgo’ya yaptırım kararıyla tüm uluslararası kuralları çiğnediğini dile getirdi. Lavrov, ABD’nin Venezuela'da yasadışı bir rejim değişikliğine gitmek istediğini belirterek Rusya'nın Karakas’taki meşru yetkilileri desteklemek için tüm gücünü kullanacağını da vurguladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un basın toplantısında elindeki “Kolombiya’ya 5000 asker” yazılı notla ilgili de konuşan Lavrov, ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahale planladığına dair iddiaların arttığına işaret etti.

Lavrov, Venezuela petrol şirketi PDVSA’ya yönelik yaptırımların uluslararası finans sisteminin bozulmasına yol açacağını ve Venezuela’da bir iç çatışmayı kışkırtacağını dile getirdi.

ÇİN: ABD SONUÇLARINA KATLANIR

Çin de ABD’nin Venezuela’ya yaptırımlarının sonuçlarına katlanmak zorunda olduğunu ifade ederek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya desteğini yineledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gıng Şuang, bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu dile getirdi. "Tarihin dış müdahale ve yaptırımların sorunu çözmek bir yana daha karmaşık hale getirdiğini gösterdiğini" ifade eden Çinli sözcü, Pekin’in Maduro’yu Venezuela’nın meşru devlet başkanı olarak tanıdığını yineledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Maduro’nun yemin törenine bir temsilci gönderdiğini de hatırlatan sözcü bunun ülkesinin Venezuela’ya desteğinin güçlü bir işareti olduğunu söyledi.

ABD dün Venezuela devletine ait Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) ile Citgo’ya yeni yaptırımlarını açıklamıştı. Yaptırımlar Venezuela’nın 7 milyar dolar değerindeki varlığının dondurulmasına ve gelecek yıl ülkenin 11 milyar doların üzerinde ihracat geliri kaybına uğramasına yol açacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gıng, ABD’nin yeni yaptırımlarıyla Venezuela halkının durumunun daha da ağırlaşacağını ve ABD’nin bunun sorumluluğuna katlanması gerektiğini söyledi.

