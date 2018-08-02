Rusya ve BM, Golan Tepeleri'nde devriyeye başladı

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy, Rus askeri polisinin BM barış gücü askerleriyle birlikte bugün Golan Tepeleri’nde devriyeye başladığını açıkladı. Rus yetkili bölgede sekiz gözetleme noktası kuracaklarını da belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Suriye’de İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri sınır bölgesinde Rus askeri polisinin devriye gezmeye başladığını açıkladı.

Suriye ordusunun ülkenin güneybatısında ilerleyişinin ardından İsrail, sınırında İran askeri güçlerinin mevcudiyetini bahane ederek Suriye topraklarına hava saldırıları başlatmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey yetkililerinden Sergey Rudskoy yaptığı açıklamada, Rus askeri polisinin bugün Golan Tepeleri’nde devriye gezmeye başladığını ve bölgede sekiz adet gözetleme noktası kurulmasının planlandığını söyledi.

Rudskoy, Golan Tepeleri’ndeki etkinliklerini güvenlik riski gerekçesiyle 2012 yılında askıya alan Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün de kendilerine destek verdiğini belirtti.

Moskova’da gazetecilere açıklama yapan Rus Savunma Bakanlığı yetkilisi “Bugün Rus askeri polisinin eşlik ettiği BM Barış Gücü, ayrım bölgesinde altı yıldan sonra ilk devriyelerini gerçekleştirdiler” dedi.

Rudskoy, “Bravo Hattı boyunca BM noktalarına karşı olası provokasyonları önleme amacıyla, Rusya silahlı güçleri askeri polisinin sekiz gözetleme noktası yerleştirmesi planlanmıştır” diye konuştu.

'RUS VARLIĞI GEÇİCİ'

Rudskoy bölgedeki Rus varlığının geçici olduğunu belirterek istikrarın sağlanmasının ardından gözetleme noktalarının Suriye hükümetine teslim edileceğini ifade etti.

İsrail, Rusya’dan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad üzerindeki nüfuzunu kullanarak onu İran’ın bölgedeki askeri varlığına son vermeye ikna etmesini talep ediyordu.

Geçen ay İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Moskova’da Rus Devlet Başkanı Putin’i ziyaretinde de konu gündeme gelmişti.

Dün TASS haber ajansı, İran güçlerinin İsrail’in işgali altındaki Golan Tepelerinden 85 km geriye çekildiklerini bildirmiş ancak İsrail’in bunu yeterli bulmadığı açıklanmıştı.

