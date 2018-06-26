Rusya ve Avrupa arasında 'Ukrayna üzerinden doğalgaz' görüşmesi

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Avrupa Komisyonu yetkilileriyle Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus doğalgazı taşınmasını görüştü.
Salı, 26 Haziran 2018 21:02

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Avrupa Komisyonu Enerji'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ile görüştü.

ABD'nin başkenti Washington'da yapılan görüşmede Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya taşınması ele alındı.

Taraflar, Rusya-Avrupa Birliği enerji işbirliğini görüşürken, Kuzey Akım 2 ve TürkAkımı projeleri de görüşmeye konu oldu.

Kuzey Akım 2 projesiyle birlikte Ukrayna olmadan Rus doğalgazı Avrupa'ya verilecek. Ukrayna bu sebeple projeye karşı çıkıyor.

TürkAkımı projesi ise yılda 15,75 milyar metreküp kapasitesiyle Türkiye'nin doğalgaz tüketimini karşılayacak. 