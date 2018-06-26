Rusya ve Avrupa arasında 'Ukrayna üzerinden doğalgaz' görüşmesi

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Avrupa Komisyonu Enerji'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ile görüştü.
ABD'nin başkenti Washington'da yapılan görüşmede Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya taşınması ele alındı.
Taraflar, Rusya-Avrupa Birliği enerji işbirliğini görüşürken, Kuzey Akım 2 ve TürkAkımı projeleri de görüşmeye konu oldu.
Kuzey Akım 2 projesiyle birlikte Ukrayna olmadan Rus doğalgazı Avrupa'ya verilecek. Ukrayna bu sebeple projeye karşı çıkıyor.
TürkAkımı projesi ise yılda 15,75 milyar metreküp kapasitesiyle Türkiye'nin doğalgaz tüketimini karşılayacak.