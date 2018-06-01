Rusya-Ürdün-ABD'den üçlü Suriye toplantısı

Rusya, Ürdün ve ABD'nin önümüzdeki hafta Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi kurulması için görüşme yapacağı duyuruldu.

Rusya, Ürdün ve ABD önümüzdeki hafta Amman kentinde toplanarak Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi kurulmasını görüşecek.

Üçlü toplantı dışişleri bakanı yardımcısı seviyesinde yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin güneyindeki bölgenin Suriye hükümetine ve Rus askeri polisine verileceği konuşulmaya başlanmıştı.

Buna koşul olarak İran'ın ülkenin güneyinden çekilmesi gösterilmişti. İsrail'in Suriye'deki İran varlığına karşı olduğu, İsrail sınırlarında İran birliği bulunmasını saldırı sebebi olarak gördüğü biliniyor.

İsrail medyası, İsrail ve Rusya'nın Suriye hükümet güçlerinin bölgeye yerleştirilmesinde uzlaştığını yazmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov, bu iddiayı kabul etmemişti.

