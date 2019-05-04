Rusya uluslararası toplumu ABD’nin Küba ablukasına son vermeye çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Küba'da faaliyet gösteren şirketlere dava açılmasını sağlayacak yasayı yürürlüğe koymasını şantaj olarak niteledi, uluslararası topluma ABD'nin Küba'ya yönelik ablukasına son verme çağrısı yaptı.

ABD’nin Küba’da faaliyet gösteren şirketlere dava açılmasını sağlayacak yasayı yürürlüğe koymasıyla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, kararı "şantaj ve baskı" yöntemi olarak nitelendirdi. Bakanlık, uluslararası topluma ABD’nin Küba’ya yönelik ablukasına son verme çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Washington’ın kullandığı şantaj ve baskı yöntemleri kesinlikle yasadışı. BM Sözleşmesi’ni ve uluslararası hukuku korumakla yükümlü tüm tarafları ortak bir şekilde Küba karşıtı ablukaya son vermeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yabancı şirketlere karşı gayrimeşru yaptırımların uygulanmasının Washington’ın Küba’ya yönelik ablukasını güçlendirmesinin bir başka örneği olduğu belirten Rusya Dışişleri, bunun yalnızca Küba’nın değil, onunla işbirliği yapan ülkelerin bağımsızlığına yönelik de bir saldırı olduğunu kaydetti. Rus Bakanlık, Küba ile işbirliği yapan ülkeler arasında ABD’nin müttefiklerinin bulunduğuna dikkat çekti.

Sputnik'in haberine göre, Rus Dışişleri, demokratik prensipleri değersizleştirip uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden ABD’nin, kendisi gibi davranmayı reddeden tüm ülkeler için engeller yarattığını vurguladı.

HELMS-BURTON YASASI

ABD Kongresi'nde 1996'da kabul edilen Helms-Burton Yasası, Küba’da 1959’da yaşanan devrimden önce mal mülk sahibi olan zenginlerin ve mirasçılarının, o zaman sahip oldukları mülkler üzerinde bugün yaşayan veya iş yapanlara karşı doğrudan ABD mahkemelerinde dava açabilmelerinin yolunu açıyor. Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton tarafından kabul edilen Helms-Burton Yasası’nın 3’üncü maddesi, yalnızca Küba’dan değil, dünyanın geri kalanındaki birçok hükümet ve örgütten de gelen tepkilerin ardından uygulamaya konulmamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu maddenin 2 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

