'Rusya, Türklere vize serbestisini İdlib operasyonu öncesi pazarlık kozu olarak kullanıyor'

Rusya'nın vize serbestisi meselesini İdlib operasyonu öncesi 'pazarlık kozu' olarak kullandığı söyleniyor.

Türk patronlar ve resmi pasaport sahipleri için vizelerin kaldırılması konusunda Rusya'yla anlaşma sağlanmasını yorumlayan Moskova Devlet Üniversitesi öğretim üyesi Kerim Has, Moskova'nın vize konusunu İdlib'deki olası askeri operasyon öncesi pazarlık kozu olarak kullandığını belirtti.

Sputnik'e demeç veren Has, Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerilim sırasında ve Suriye ordusunun Rus uçaklarının desteğiyle İdlib'de düzenlemesi muhtemel kapsamlı operasyonlar öncesinde vize konusunda atılan adımla Rusya'nın Türkiye'ye mesaj gönderdiğini kaydetti.

Böyle bir dönemde vize konusunun Rus tarafı için iyi bir pazarlık kozu olduğunu savunan Has, Türk hükümetinin İdlib'deki olası bir operasyona yönelik tepkisini azaltma amacının taşındığının altını çizdi.

'ULUSAL PARALARLA TİCARETE GEÇİŞ YAKIN GELECEKTE GERÇEKÇİ DEĞİL'

Has, Türkiye ve Rusya arasında ulusal para birimleriyle ticarete geçiş konusunu da değerlendirdi.

Ulusal para birimleriyle ticaretin çok karmaşık bir konu olduğunu ve bu nedenle yakın gelecekte iki ülke arasında bunun gerçekleşmesini gerçekçi bulmadığını belirten Has, "Türkiye Rusya'dan yaklaşık 25 milyar dolarlık ithalat yapıyor, buna karşılık Rusya'ya ihracat hacmi 18 milyar doların üzerinde. Dolayısıyla Rusya'nın Türkiye'yle ulusal para üzerinden ticareti sonucunda rezervinde TL fazlası oluşur. Bu hususu göz önüne aldığımızda, ulusal para birimleriyle ticarete geçiş kabul edilse bile, bunun tarım ürünleri, bazı tekstil ürünleri gibi belirli alanlar için geçerli olacağını sanıyorum" ifadelerini kullandı.

Has, iki ülke arasındaki petrol ve doğalgaz anlaşmalarının dolar bazlı olduğuna da dikkat çekerek tüm anlaşmaları ruble veya liraya çevirmenin çok kolay olmayacağını, ülkelerin geçiş için zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açıklamada "(Rusya ile) İş adamlarımıza, özellikle tır ve kamyon şoförlerimize vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık" diye konuşmuştu.