'Rusya Türkiye’yi NATO’dan koparmaya çalışıyor'

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Hutchison, Rusya’nın Türkiye’yi NATO’dan koparmaya çalıştığını söyledi, S-400’ler konusunu gündeme getirdi. Rusya’dan ‘Washington’un ortaklarını, Rus muadillerine göre daha geride olan silahları satın almaya zorladığı’ açıklaması geldi.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Fox News’a verdiği röportajda, Rusya’nın Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeyi NATO’dan ayırmaya çalıştığını söyledi.

Hutchison konuşmasında, “Rusya’nın Türkiye’yi NATO’dan koparmaya çalıştığını düşünüyorum. Onlar birçok müttefikimizi bizden almaya çalışıyor. Rusya, tarihin en güçlü ortaklığındaki istikrarı bozmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın çabalarının NATO ile Türkiye arasındaki güçlü bağı etkilemeyeceğini savunan Hutchison, “Türkiye NATO’nun en güçlü üyelerinden biri, bizimle birlikte Afganistan’da çalışan önemli uluslardan biri, uzun yıllardır NATO üyesi. Onlarla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

'S-400'LERİ ALMAMALARI İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ'

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemlerini almasını kesinlikle istemediklerini söyleyen temsilci, Türkiye ile bu konuda görüştüklerini belirterek, “Türkiye ile NATO’nun bu kadar güçlü bir ülkesi iken, ülkelerine Rusya’ya ait bir sistemi sokmamaları için her şekilde görüşüyoruz” diye konuştu.

RUSYA: BİRİLERİNİ ZORLA KENDİ TARAFIMIZA ÇEKMEYE ÇALIŞMIYORUZ

Hutchison’ın açıklamalarına Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan yanıt geldi. Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Russia Today'e (RT) verdiği demeçte, Rusya'nın tüm ülkelerin çıkarlarını dikkate alarak kendi istekleri doğrultusunda çeşitli ülkelerle işbirliği yaptığını, bunun yanında Moskova'nın “herhangi birilerinin ittifaklarını bozmaya” ve birilerini zorlama yoluyla kendi tarafına çekmeye çalışmadığını belirtti.

Sputnik’in aktardığına göre, Şvıtkin, “ABD'nin ülkemize yönelik gerilimi tırmandırma eylemleri ve kendi müttefikleriyle eşit olmayan etkileşim kurma girişimleri, NATO üyesi ülkeleri hem Rusya'ya ve uluslararası ortama, hem de Amerikalılarla karşılıklı ilişkilere daha farklı gözle bakmak zorunda bırakıyor" diye konuştu.

'ABD ORTAKLARINI DAHA GERİ SİLAHLARINI ALMAYA ZORLUYOR'

Washington’un ortaklarını, Rus muadillerine göre daha geride olan silahları satın almaya zorladığını ve ABD savunma sanayisine lobicilik ettiğini söyleyen Şvıtkin, bu tür eylemlerin ABD'nin müttefiklerini tedirgin ettiğini kaydetti.

