Rusya: Türkiye’ye S-400 teslimi 2 ay sonra başlayacak

Rusya Devlet Savunma Sanayi şirketi Rostec, S-400'lerin Türkiye'ye teslimine 2 ay içinde başlayacaklarını açıkladı.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi tesliminin 2 ay sonra başlayacağını belirtti.

Rus NTV televizyonuna konuşan Çemezov, “Her şey yolunda. İki ay sonra teslimata başlayacağımızı düşünüyorum. Ön ödeme yapıldı, kredi verildi. Kredi paralar harcandı, teçhizat üretildi. Ayrıca eğitimi de tamamladık” diye açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan alınacak S-400 savunma sistemine ilişkin, "Temmuzda teslimi söz konusu idi, belki öne de çekilebilir. Amerika tarafından sürekli böyle tahrik ediliyor" açıklamasında bulunmuştu.

Daha önce Washington'un Ankara'ya S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için süre verdiği, Haziranın ilk haftasının sonu itibariyle anlaşmadan çekilmezse F-35 programından çıkarmak ve F-35 teslimatlarını durdurmak gibi yaptırımları devreye sokacağı ileri sürülmüştü.