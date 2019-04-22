Rusya: Türkiye’nin S-400’lerle ilgili duruşu hayranlık uyandırıyor

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Aleksandr Fomin, Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili duruşunun hayranlık uyandırdığını belirtti.

Yarın başlayacak olan 7. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı öncesinde Russia Today’e (RT) konuşan Fomin, ABD’nin S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatı ile ilgili uyguladığı baskı ortamında Türkiye’nin sergilediği kararlı tutumunu övdü.

Sputnik'in haberine göre Fomin, “Türk ortaklarımızın böylesine aktif duruşu takdire şayan. ABD’nin muazzam baskısına rağmen onlar müthiş bir kararlılık ve katı tutum sergiledi” diye konuştu.

Rusya’nın Türkiye’nin ‘birçok şeyi ortaya koyan’ bu tutumunu takdir ettiğini kaydeden Fomin, Ankara’nın Rus S-400 sistemlerini almaktan vazgeçmeyerek doğru bir seçim yaptığını vurguladı.

FARKLI ALANLARDAKİ İKİLİ İLİŞKİLER YÜKSELİŞTE’

Türkiye’ye ilk S-400 teslimatının en kısa zamanda gerçekleşeceğini söyleyen Fomin, iki ülkenin farkı projelerle ilgili de aktif işbirliği yaptığına dikkat çekti.

Türkiye ile siyaset ve ekonomi alanındaki ilişkilerin yükseliş yaşadığını belirten Rus general, “Ülkelerimizin askeri-teknik alandaki ilişkileri oldukça hızlı gelişiyor” vurgusunda bulundu.

‘RUSYA VE TÜRKİYE İDLİB’DEKİ SİLAHSIZLAŞTIRILMIŞ BÖLGEDE ORTAK DEVRİYE NÖBETİNE HAZIRLANIYOR’

Rusya ve Türkiye’nin İdlib’deki silahsızlaştırılmış bölgede ortak devriye nöbetlerine başlamak için hazırlık yaptıklarını söyleyen Fomin, şöyle konuştu:

“Gerilimi azaltma bölgesinde Türk ve Rus askerlerinin katılımıyla koordineli bir şekilde ortak devriye nöbetlerinin organizasyonu ile ilgili Türk ortaklarımızla aktif çalışmamız sürüyor.”