Rusya Türkiye'den gelen 15 ton çileği ülkeye almadı

Rusya, Türkiye'den 15 ton çileğin ülkeye girişine izin vermedi.

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), Türkiye'den gelen 15 ton çileğin ülkeye girişine izin vermedi. Türkiye 'den gemi yoluyla getirilen çileklere Novorossiysk limanında el konuldu.

Krasnodar Bölge Veteriner Laboratuvarı'nda yapılan araştırma sonucunda, çileklerde trips adlı böceklerin saptandığı belirtildi. Rosselhoznadzor bölge yönetimi, tripslerin sebze ve meyve hastalıklarına yol açtığını ifade etti.

Aynı zamanda, Mayıs ayı sonunda da Rosselhoznadzor Türkiye 'den gerçekleştirilen domates sevkiyatlarında da ihlaller saptadı.