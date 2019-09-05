Rusya: Türkiye ile Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Su-35 avcı uçağı ile 5. nesil Su-57 savaş uçaklarıyla ilgilendiğini açıklamasının ardından Türkiye'yle satış görüşmelerine başlandığını söyledi.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Su-35 avcı uçağı ile 5. nesil Su-57 savaş uçaklarıyla ilgilendiğini belirtmesinin ardından Türkiye'yle satış görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e konuşan Şugayev, "MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Erdoğan, Su-35 ve Su-57 uçaklarına ilgisini dile getirdi. Ardından ilk görüşmeler başladı ancak henüz üst düzey görüşmelere geçilmedi, öncelikle uzmanların birçok konu üzerinde çalışması gerekiyor" dedi.