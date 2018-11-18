Rusya: Trump'ın Çin'le ticaret savaşından biz kazançlı çıkacağız

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin Rusya'ya yarayacağını savundu. Medvedev, iki ülke arasındaki ticaret sorunlarının kendilerine alan açtığını savundu.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı getirdiği yaptırımlara ve sonucunda başlayan ticaret gerilimine dair konuştu.

Çin'de soya fasulyesine talebin çok yüksek olduğunu söyleyen Medvedev, ABD ile Çin arasındaki gerilimin ardından kendilerine bu konuda alan açıldığını söyledi.

ÇİN VE RUSYA 'BİRLİKTE ÇALIŞACAK'

Çin, ABD'den daha fazla soya fasulyesi alma sözü vermiş, ancak yaptırımların artması üzerine bu kararı uygulamamıştı. ABD'nin Çin'e sattığı soya fasulyesi miktarı yüzde 80 azaldı.

Medvedev'in açıklamasında Çin ve Rusya'nın ticaret gerilimi konusunda "birlikte çalışacağı" söylendi.

Bloomberg'in haberine göre Rus çiftçiler 2018-2019 sezonunda 3,9 milyon ton soya fasulyesi yetiştirmeyi bekliyor.

Rusya ve Çin arasında kümes hayvanı, balık, pirinç, domuz ve kimi diğer tarım ürünlerinin ticareti de artırılacak.

ABD'li çiftçilerin Çin'le ticaret geriliminden zarar gördüğü biliniyor.