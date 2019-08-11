Rusya: Terörist gruplar İdlib’in güneyine takviye güç gönderiyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin yetkilileri, cihatçıların İdlib’in güneyine takviye güç gönderme girişimlerine devam ettiğini açıkladı.

Rusya, cihatçıların İdlib’in güneyine takviye güç gönderme girişimlerine devam ettiğini açıkladı.

Yetkililere göre İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin güneyine yaklaşık 470 cihatçı ve teçhizat gönderildi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin yöneticisi Aleksey Bakin, "yakınlarındaki Hiş yerleşim yerinden İdlib’in güneyine 120 Heyet Tahrir el Şam teröristi, üç zırhlı araç ve büyük kalibreli makinalı tüfekler gönderildiğini tespit ettiklerini" söyledi.

Ayrıca Bakin, "Ajnad el Kafkas grubu teröristlerinin de İdlib’deki temas hattına 200’e yakın militan ve silah yüklü çeşitli araçlar gönderdiğini" kaydetti.

Bakin düzenlediği basın toplantısında, Türkistan İslam Partisi’nin 150 üyesinin, içlerinde roketatar sistemlerinin de bulunduğu çeşitli silahlarla İdlib’in Knedda yerleşim yerinde gruplandığını aktardı.

Suriye ordusu geçtiğimiz günlerde İdlib’de ateşkes ilan etmişti. Ancak Suriyeli yetkililer kısa bir süre sonra söz konusu ateşkes uygulamasının, cihatçıların buna uymaması ve Türkiye’nin de Soçi Mutabakatı’nın şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle sona erdirildiğini açıklamıştı.