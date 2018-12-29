Rusya Tarım Bakanlığından domates kararı: İthalatı iki kat artırıyor

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domateste kotanın 50 binden 100 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısının hazırlandığı bildirildi.

Rusya Tarım Bakanlığı Türkiye'den alınan domates miktarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Interfax haber ajansının verdiği bilgilere göre, Rusya Tarım Bakanlığı Türkiye'den alınan domates miktarıyla ilgili yeni kararlar almaya hazırlanıyor.

Buna göre Rusya Tarım Bakanlığının, Türkiye'den yılda 100,000 ton domates almayı gündeme aldıklarını ifade etti.

Rusya, Kasım 2015'te Türkiye'den domates ithalatını durdurmasının ardından 2017'nin kasım ayında toplam 50 bin ton kotayla domates ithalatına başlamıştı.