Rusya Suriye'ye S-300 verme kararında geri adım attı

Rusya, İsrail Başbakanı'nın ziyaretinin ardından Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi verme konusunda geri adım attı.
Dış Haberler
Cuma, 11 Mayıs 2018 14:05

Rus basını, bir süredir Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi verileceğini duyuruyordu. Rusya'nın kararının İsrail ile Rusya arasında gerilime yol açabileceği söyleniyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyaretinin ardından Rusya, Suriye'ye S-300 verilmesi için görüşme olmadığını duyurdu.

Izvestia, üst düzey Kremlin yetkililerine dayandırdığı haberinde Suriye'nin "S-300'e ihtiyacı olmadığını" iddia etti.

Suriye'ye havadan ve karadan füze saldırıları gerçekleştiren İsrail, Suriye'nin gelişmiş hava savunma sistemine sahip olmasını istemiyor.