Rusya Suriye'ye S-300 verme kararında geri adım attı

Rus basını, bir süredir Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi verileceğini duyuruyordu. Rusya'nın kararının İsrail ile Rusya arasında gerilime yol açabileceği söyleniyordu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyaretinin ardından Rusya, Suriye'ye S-300 verilmesi için görüşme olmadığını duyurdu.
Izvestia, üst düzey Kremlin yetkililerine dayandırdığı haberinde Suriye'nin "S-300'e ihtiyacı olmadığını" iddia etti.
Suriye'ye havadan ve karadan füze saldırıları gerçekleştiren İsrail, Suriye'nin gelişmiş hava savunma sistemine sahip olmasını istemiyor.