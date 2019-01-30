Rusya: Suriye’nin kuzeyinde en iyi çözüm kontrolün hükümete geçmesi

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye’nin kuzeyinde en iyi çözümün bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geçmesi olduğunu söyledi. Rus temsilci bunun komşu ülkelerin de güvenlik kaygılarını gidereceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye’nin kuzeyinin hükümetin kontrolüne geçmesinin en iyi çözüm olduğunu dile getirdi.

İdlib’deki çatışmaların gündeme geldiği oturumda konuşan Rus temsilci, Moskova’nın İdlib’deki durum ve ateşkes ihlalleriyle ilgili diğer ülkelerin endişelerini paylaştığını belirtti.

İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin büyük bölümünün El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir’uş Şam’ın kontrolüne geçtiğini belirten Nebenzya, bölgede bine yakın ateşkes ihlali yaşandığını ve bunun sonucu olarak 65 kişinin öldüğünü ve 200 kişinin de yaralandığını söyledi.

Rusya’nın başından beri bölgedeki durumun uzun süre “dondurulamayacağı” konusunda uyardığını söyleyen Nebenzya, Suriye’nin kuzeybatısı ve kuzeydoğusunda istikrarı sağlamak için en iyi çözümün bu bölgelerin Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi olduğunu kaydetti. Nebenzya bu çözümün Suriye’nin komşularının güvenlik kaygılarını da gidereceğini söyledi.

Pazar günü Türkiye ile İdlib konusunda "etkili ve uygulanabilir" adımlar atmak için görüştüklerini ve alınacak tedbirler konusunda anlaştıklarını söyleyen Rus temsilci, sözkonusu tedbirler konusundaysa ayrıntılı bilgi vermedi.