Rusya: Suriye'nin güneyinde yalnızca Suriye ordusu olmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin güney sınırında yalnızca Suriye güçlerinin olması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'den Suriyeli olmayan tüm güçlerin ayrılması gerektiğini, ancak bunun "çift taraflı olması" gerektiğini belirtti. Lavrov, açıklamasıyla yalnızca İran'ın değil, ABD'nin de Suriye'den çekilmesi gerektiğini belirtti.

Suriye'nin güney sınırında "yalnızca Suriye hükümet güçlerinin olması gerektiğini" belirten Lavrov, "İsrail sınırında yalnızca Suriye Arap Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri olmalı" ifadesini kullandı.

Rus bakan, Suriye'nin güneybatısında kurulması kararlaştırılan çatışmasızlık bölgesinin de yabancı güçlerin ülkeden ayrılması çerçevesinde kurulduğunu söyledi.

Suriye'nin güneyinde cihatçılara karşı operasyon beklenirken İsrail ve ABD operasyona karşı çıkıyor.

İran, Ürdün hükümetine yaptığı açıklamada operasyona kendilerinin dahil olmayacağını bildirmişti.