Rusya, Suriye'de öldürülen cihatçı sayısını açıkladı

Rus güçlerinin operasyonları boyunca Suriye'de 86.000 cihatçı ve cihatçı gruplarının 830 komutanının öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, daha önce ülke topraklarının yüzde 8'inin kontrolünü elinde tutan Suriye ordusunun, Rus hava güçlerinin Suriye'deki operasyonları sırasında ülke topraklarının yüzde 96.5'inin denetimini yeniden ele geçirdiğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Suriye'deki cihatçı gruplara karşı 2015'te başlattığı operasyonlardan bu yana ülkede elde edilen sonuçlara ilişkin bir video yayınladı.

Videoda yer alan bilgilere göre, ağırlıklı olarak Rus hava güçlerinin düzenlediği fakat bazen Rus donanma güçlerinin de dahil olduğu operasyonlar sonucunda Eylül 2015'ten önce ülke topraklarının yüzde 8'ini denetiminde bulunduran Suriye ordusu şu anda topraklarının yüzde 96.5'inin kontrolünü elinde tutuyor.

Ayrıca videoda, Rus güçlerinin operasyonları boyunca Suriye'de 86.000 militanın ve militan gruplarının 830 komutanının öldürüldüğü belirtildi.