Rusya: Suriye'de iki asker hayatını kaybetti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, cihatçıların ateş açması sonucu Suriye hükümet güçlerinden 2 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığını duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, yaptığı basın açıklamasında, cihatçıların ateş açması sonucu Suriye hükümet güçlerinden 2 askerin öldüğünü, 7 askerin yaralandığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, açıklamada, "18 Mayıs 00.00’dan itibaren Suriye silahlı kuvvetlerinin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde tek taraflı olarak ateşkes başlatmış olmalarına rağmen yasadışı silahlı oluşumlar tarafından ateşkes ihlallerine devam edilmekte. Açılan ateş sonucu Suriye silahlı kuvvetlerinden 2 asker hayatını kaybetti, 7 askerse yaralandı" denildi.