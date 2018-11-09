Rusya Suriye'de hava saldırılarını yeniden başlatacak

Eylül ayından beri Suriye'de hava saldırısı gerçekleştirmeyen Rusya, hava saldırılarına yeniden başlayacak.
Al Masdar'ın Suriye ordusundan kaynaklarına göre hava saldırıları Suriye'nin güneyinde ve doğusunda IŞİD hedeflerine yönelik olacak.
Rusya'nın hava saldırılarının Suriye ordusunun es-Sefa bölgesindeki ve Suriye'nin doğusundaki operasyonlarıyla işbirliği içerisinde olacağı belirtiliyor.
Rusya Hava Kuvvetleri, IŞİD'in elindeki sivil rehineler sebebiyle saldırılara ara vermişti.
Ancak Suriye ordusunun kara operasyonlarına başlaması ve rehinelere ilişkin görüşmelerin sonlanması sonucu hava saldırılarının yeniden başlayacağı aktarılıyor.