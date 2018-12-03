Rusya: Suriye ordusu güneyde 270 IŞİD üyesini öldürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun ülkenin güneyinde 270 IŞİD üyesini öldürdüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun ülkenin güneyinde yapılan operasyonlarda 270 IŞİD üyesini öldürdüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada ordunun çok sayıda silaha ve mühimmata el koyduğu da belirtildi. El konan silah ve mühimmat arasında ABD yapımı tanksavar TOW füzeleri de bulunuyor.

Süveyde'deki operasyonlarda çok sayıda mayın ve 12 TOW güdümlü tanksavar füzesi ele geçirilirken, Rusya ABD'nin el-Tanf bölgesinden Suriye ordusuna yaptığı saldırılara göz yumduğunu duyurdu.

Suriye ordusu geçtiğimiz ay yaptığı operasyonlarla Süveyde'nin tamamını geri almayı başarmıştı.

IŞİD'in Süveyde'de kontrol ettiği son yer olan es-Sefa bölgesi cihatçılardan geri alınmıştı.