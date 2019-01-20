Rusya: Suriye hava savunma sistemleri İsrail'in Şam'daki havalimanını hedef alan 7 füzesini düşürdü

Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi, Suriye'deki Pantsir ve Buk hava savunma sistemlerinin İsrail hava kuvvetlerinin başkent Şam'daki havalimanına yönelik saldırısında ateşlediği 7 füzeyi imha ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komuta ve kontrol merkezi olan Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, Suriye'de konuşlanmış olan Pantsir ve Buk hava savunma sistemlerinin, İsrail uçakları tarafından ateşlenen 7 füzeyi imha ettiği bildirildi.

Sputnik'in haberine göre bugün yerel saatle 13.32'de İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet F-16 uçağının Akdeniz hava sahasından başkent Şam'ın güneydoğusundaki Duwali Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan güdümlü füzelerle saldırdığı kaydedilen açıklamada, "Pantsir ve Buk füze savunma sistemleri İsrail'in 7 füzesini imha etti" denildi.

Daha önce Suriye ordusundan yapılan açıklamada hava savunma sistemlerinin, İsrail'in ülkenin güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı püskürttüğü, fırlatılan tüm füzelerin imha edildiği belirtilmişti.