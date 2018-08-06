Rusya Steven Seagal'ı ABD'ye elçi olarak atadı

Rusya Federasyonu, Hollywood yıldızı Steven Seagal'ı, ABD'ye özel elçi olarak atadı.

Rusya Federasyonu, ünlü aktör Steven Seagal'ı ABD'yle ilişkileri geliştirmek için özel elçi olarak atadı.

Hollywood yıldızı Seagal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için, "eğer bugün yaşayan en büyük dünya lideri değilse, en azından en büyük dünya liderlerinden biri" ifadelerini kullanmıştı.

BuzzFeed'de 2015 yılında yer alan habere göre Putin, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'ya Seagal'ı Kalifornya ve Arizona'ya onursal elçi olarak atamayı önermişti. Daha sonra, 2016 yılında, Kremlin'i ziyaret ederek Putin ile görüşme yapan Seagal'a Rus vatandaşlığı verilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook hesabından dün yapılan açıklamada, aksiyon filmlerinin ünlü ismi Seagal'ın, "Kültür-sanat, kamu ve gençlik değişim programlarındaki işbirliği için insani alanda, Rusya ve ABD arasındaki ilişkileri kolaylaştırmak" sorumluluğuyla görevlendirildiği duyuruldu.

Anneannesinin Vladivostok doğumlu olduğu belirtilen Seagal, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını destekleyen açıklamaları sebebiyle Kiev rejimi tarafından Ukrayna'ya girişi yasaklanmıştı.



