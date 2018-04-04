Rusya soruşturmasında ilk hapis cezası

ABD'li özel yetkili savcı Mueller tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FBI'a yalan söylediğini kabul eden Hollandalı avukat Zwaan 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de devam eden Rusya soruşturmasına bağlı olarak ilk kez bir ismin hapis cezası aldığı bildirildi.

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce FBI yetkililerine yalan söylediğini kabul eden Hollandalı avukat Alex van der Zwaan'a 30 gün hapis cezası ve 20 bin dolar para cezası verildi.

Şubat ayında FBI yetkililerine soruşturma kapsamındaki tahkikatlarda yalan söylediğini kabul eden van der Zwaa, hakkındaki iddianameye göre ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya yetkilileriyle Ukrayna'da yerleşik bir şirket arasındaki ilişkileri gizlemiş.

Aynı kapsamda Mueller'ın ofisinin talep ettiği e-postaları sildiği belirtilen Hollandalı avukatın Rus bir oligarkın damadı olduğu ve Rusya ile Trump'ın seçim ekibi arasındaki ilişkileri bildiği de iddia ediliyor. ABD'de 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılarla müdahale ettiği iddiaları üzerine hem Kongre hem de Özel Yetkili Savcı Mueller tarafından başlatılan soruşturmalar devam ediyor.