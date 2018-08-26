Rusya Savunma Bakanlığı İdlib'de kimyasal provokasyon bekliyor

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, bir grup cihatçının "kimyasal saldırı" sahnelemek üzere eğitildiğini açıkladı.
Konaşenkov, Suriye'nin İdlib operasyonu öncesinde, gelecek 48 saatte böyle bir provokasyonun yapılabileceğini belirtti.
Rusya açıklamasına göre yabancı uzmanlar İdlib'e gelerek hazırlıklara başladı.
Cihatçıların "kimyasal saldırı" ve "kurtarma görüntüleri" ile provokasyon yaratmak istediği söyleniyor.
Suriye ordusunun yakın zamanda İdlib'de harekata başlayarak cihatçıları bölgeden atacağı biliniyor.