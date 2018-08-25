Rusya Savunma Bakanlığı: ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'yi vurma hazırlığı yapıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi yeniden vurmaya hazırlandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi yeniden vurmaya hazırlandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'yı Suriye hükümet güçlerinin kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Suriye'yi yeniden vurma hazırlığı yapmakla suçladı.

Sputnik'in haberine göre Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, olası bir operasyonun gündemde olduğu İdlib'deki militanların da sivillere kimyasal silahla saldırıp hükümeti suçlama hazırlığında olduğunu söyledi.

Konaşenkov, özel bir İngiliz askeri şirketi olan Olive'in rehberliğinde, zehirli maddeleri kullanabilmek için eğitilen bir grup militanın da İdlib'e vardığını açıkladı.