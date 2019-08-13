Rusya Savunma Bakanı'nın uçağına yaklaşan NATO savaş uçağı uzaklaştırıldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bulunduğu uçağa yaklaşmaya çalışan NATO'ya ait F-18 savaş uçağının Rus Su-27 savaş uçaklarınca uzaklaştırıldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bulunduğu uçağa Baltık Denizi üzerinde yaklaşmaya çalışan bir NATO savaş uçağının Rus savaş uçaklarınca uzaklaştırıldığı belirtildi.

Rus TASS haber ajansında yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanı'nın bulunduğu uçağa Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde seyrettiği sırada NATO'ya ait bir F-18 savaş uçağı yaklaşmaya çalıştı. Baltık Denizi'ndeki NATO misyonunda görevli İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu belirtilen F-18 savaş uçağı, Şoygu'nun uçağına eşlik eden iki adet Rus Su-27 tarafından uzaklaştırıldı.

Olay sırasında Şoygu'nun uçağının Kaliningrad'dan Moskova'ya gitmekte olduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu Kaliningrad'da Nahimov Donanma Okulu’nun bir şubesinin inşaatının başlamasına yönelik törene katılmıştı.