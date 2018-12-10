Rusya, sarı yelek eylemlerine müdahale iddialarını yalanladı

Kremlin, İngiliz The Times gazetesinin Rusya’ya ait sosyal medya hesaplarından Fransa’daki sarı yelek eylemlerine müdahale edildiğine ilişkin iddiasını yalanladı.

Rusya Devlet Başkanlığı ofisi Kremlin'den yapılan açıklamada, Fransa’daki sarı yelek gösterilerinin büyümesi için Rusya’ya ait sosyal medya hesaplarından kampanya yürütüldüğüne dair iddialar yalanlandı.

İngiliz The Times gazetesi cumartesi günkü haberinde Rusya bağlantılı yüzlerce sosyal medya hesabının Fransa’daki protestoların büyümesi için kampanya yürüttüğü iddiasında bulunmuştu.

İngiliz gazetesi, sözkonusu hesaplardan yaralı kişilerin fotoğraflarının paylaşıldığını ancak sözkonusu fotoğrafların başka olaylarda çekilen fotoğraflar olduğunu yazmıştı.

Fransız haber ajansı AFP dünkü haberinde Fransız yetkililerin iddiayı soruşturduklarını ancak bu konuda bir yorumda bulunmak için henüz çok erken olduğunu söylediklerini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın sarı yeleklilerin gösterilerini tamamıyla Fransa’nın iç işleri olarak değerlendirdiğini belirtti. Sözkonusu iddiaları “iftira” olarak niteleyen Peskov “Fransa da dahil olmak üzere hiçbir ülkenin iç işlerine karışmadık ve karışmayı da planlamıyoruz” dedi.