Rusya: Şam ile Kürtlerin Fırat'ın doğusu için çözüm bulmasını umuyoruz

Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, 'Suriye hükümetiyle Kürtler arasındaki görüşmeler sırasında' çözüm bulunmasını istediklerini belirtti.

Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, "Suriye hükümetiyle Kürtler arasındaki görüşmeler sırasında hükümet güçlerinin Fırat'ın doğusunda egemenliği yeniden tesis etmesine ilişkin iki tarafı da memnun eden bir çözüm bulunmasını umduklarını" söyledi.

Sputnik'e demeç veren Yefimov, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin Şam'ın ülkenin birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarının verimliliğini artıracağını belirterek, "Bu bağlamda, Şam yönetiminin yerel Kürt temsilcilerle yürüttüğü temaslar sırasında, bölgedeki tüm etnik grupların çıkarları göz önünde bulundurularak, Fırat'ın doğusunda egemenliğin yeniden tesis edilmesi konusunda karşılıklı olarak kabul edilebilecek bir çözüm bulunmasını umuyoruz" dedi.

'İDLİB'DE DURUM SÜREKLİ KÖTÜYE GİDİYOR'

Yefimov, Türkiye'nin Rusya'yla yapılan İdlib mutabakatına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini kaydetti.

İdlib'deki durumun sürekli olarak kötüye gittiğini, bunun sonucunda El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam'ın İdlib gerilimi azaltma bölgesinin tamamında kontrolü ele geçirdiğini ve "ılımlı muhalifleri bölge dışına çıkardığını" anlatan Yefimov, "Türk tarafının 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirebileceğini ve İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurma anlaşmasını gerçekleştirmeyi hep birlikte başaracağımızı umuyoruz" ifadelerini kullandı.