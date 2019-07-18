Rusya: S-400 teslimatı 2019 sonuna kadar bitecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemleri teslimatının 2019 yılının sonuna kadar biteceğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemleri teslimatının 2019 yılının sonuna kadar biteceğini duyurdu.

Teslimatın programa uygun gerçekleştiğini belirten Borisov, "Türk uzmanlarının eğitimi de dâhil olmak üzere sözleşmenin uygulanması bu yıl kesinlikle tamamlanacak" açıklamasında bulundu.

ABD’nin S-400’ü satın alma kararı nedeniyle Türkiye'ye baskı ve şantaj uyguladığını belirten Borisov, "Ancak, Türkiye'nin kararlarında çok tutarlı olduğunu söylemeliyim” dedi.