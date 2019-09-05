Rusya: S-400 gelecek bahara kadar Türkiye'de konuşlandırılmış olacak

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 hava savunma sisteminin 2020 baharına kadar Türkiye’de konuşlandırılmış olacağını belirtti.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 hava savunma sisteminin 2020 baharına kadar Türkiye’de konuşlandırılmış olacağını belirtti.

Rossiya-24'e konuşan Şugayev “Sistem Türkiye’de gelecek yıl, bahara kadar konuşlandırılmış olacak. Türkiye ile olan anlaşmamız yerine getiriliyor. Şimdilerde sistemlerin ikinci partisinin yüklemesi yapılıyor. Birkaç hafta sonra Türkiye’de olacak” dedi.

27 Ağustos'ta başlayan ikinci sevkiyat kapsamında şu ana kadar toplam 8 uçuş gerçekleştirildi. İkinci aşamanın Eylül ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.