Rusya: Rusya ve Türkiye’den askerler İdlib’de teröristlerle muhalifleri ayırmaya yönelik adımlar atıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Rusya ve Türkiye askerlerinin İdlib’de Suriyeli silahlı muhalifler ve teröristlerin birbirinden ayrılması için uygulanabilir adımlar attığını' söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'de "silahlı muhalif gruplar ve teröristlerin ayrılması için çalışma yapıldığını" söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid el Nahyan ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Lavrov "Askerlerimiz Suriye'den, Türkiye'den meslektaşlarıyla bu tür bir çözüm için uygulanabilir adımlarla uğraşıyor" dedi.

Soçi'de imzalanan mutabakata göre, IŞİD ve El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam'ın İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak süre 15 Ekim 2018'de dolmasına rağmen çekilme hala gerçekleşmedi. İdlib'in büyük bölümü halen El Kaide kontrolünde.