Rusya: Putin ve Netanyahu arasında görüşme planlanmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 11 Kasım'da Paris'te yapılacak olan etkinlikte Rusya lideri Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile herhangi bir görüşmenin planlanmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 10-11 Kasım'da Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Ateşkes Günü anma törenlerinde Putin ve Netanyahu arasında herhangi bir görüşmenin planlanmadığını açıkladı.

Daha önce İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan, Netanyahu'nun 11 Kasım'da Paris'te Putin'le görüşmek istediği yönünde bir açıklama gelmişti.

Ardından İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) Rusya ve İsrail'in görüşme konusunda mutabakat sağladıklarını fakat Fransa'nın talebi üzerine görüşmenin iptal edildiğini bildirmişti.

PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Ayrıca dün Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce Paris'te yapılması planlanan görüşmesinin iptal edildiği açıklanmıştı. Rus Kommersant gazetesinin kendi kaynağına dayandırdığı haberinde görüşmenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ricası üzerine iptal edildiğini belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Putin ve Trump'ın Paris'teki etkinlik sırasında mutlaka bir araya geleceğini, fakat bu görüşmenin etkinliğin formatı nedeniyle ‘ayaküstü' olacağını ifade etmişti.