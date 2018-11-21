Rusya parlamentosu: Nükleer silah kullanımı gözden geçirilsin

ABD'nin Rusya ile devam eden nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmasının ardından Rusya parlamentosunda nükleer silahların kullanılmına ilişkin kurallarda değişikliğe gidilmesi önerisinde bulunuldu.

Rusya parlamentosunun üst kanadı, Ulusal Güvenlik Konseyi’ne nükleer silahların kullanımına ilişkin kurallarda değişikliğe gidilmesi önerisinde bulundu.

RIA haber ajansına göre bağlayıcılığı bulunmayan tavsiye niteliğindeki karar, Rusya’ya yönelik olası hipersonik ve stratejik silahlar ile gerçekleşecek saldırılara verilecek cevapları kapsıyor.

ÖNLEYİCİ SALDIRI YAPILMAYACAK DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ancak potansiyel saldırıdan emin olduğunda nükleer silah kullanmaya hazır olacağını, Rusya'nın nükleer silahlar konseptinde önleyici saldırının bulunmadığını söylemişti.

ABD Başkanı Donlad Trump Ekim ayında Rusya'nın anlaşmaya saygı göstermediğini iddia ederek ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıklamıştı. Putin ise ABD’nin INF’den çekilmesi durumunda ülkesinin buna karşılık vereceğini söylemişti.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), ABD ile Rusya arasında, iki ülkenin de kısa ve orta menzilli nükleer silahlarının kaldırılması ve üretimlerinin yasaklanması amacıyla 1987 yılında Washington'da imzalandı.