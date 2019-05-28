Rusya: Oslo’daki Venezuela görüşmelerinde rol almaya hazırız

Rusya Oslo’da süren Venezuela görüşmelerinde rol almaya hazır olduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ABD’nin Küba’ya yönelik ekonomik ablukasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç’in başkenti Oslo’da Venezuela hükümeti ile muhalefeti arasında yürütülen görüşmelerde tarafların yararlı görmesi halinde rol almaya hazır olduklarını açıkladı.

Norveç, Cumartesi günü Venezuela hükümet ve muhalefet temsilcilerinin daha önce yapılan başlangıç görüşmelerinin ardından yeniden Oslo’da bir araya geleceklerini açıklamıştı.

teleSUR'da yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Oslo’daki görüşmelerin sürmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Ancak Rus Bakanlık, Venezuela hükümetine karşı dışarıdan dayatılacak ültimatomlara karşı da uyarıda bulunuldu.

KÜBA DIŞİŞLERİ BAKANI MOSKOVA'YI ZİYARET ETTİ

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez’in Moskova ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ABD’nin Küba’ya yönelik ablukasının kabul edilemeyeceğini ve Washington’un bölgedeki politikalarının ayrılıklara yol açtığını söyledi.

