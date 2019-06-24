Rusya ordusu tatbikat başlattı, yandaş basın coştu...

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, silahlı kuvvetlerin gücünü test etmek amacıyla Tacikistan'da yer alan Merkez Askeri Bölge üssünde beş günlük tatbikat başlatıldığını açıkladı. Yandaş basın söz konusu tatbikatı, 'Rusya savaş durumuna geçti' şeklinde duyurdu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ordusunun terör tehditlerine karşı gücünü test etmesi için Tacikistan üssünde tatbikat başlatıldığını açıkladı.

Associated Press'te yer alan habere göre geniş çaplı yürütülen tatbikat beş gün sürecek ve 35 atış alanında gerçekleşecek.

AFGANİSTAN'DA CİHATÇI TEHDİDİ

Rusya'nın Afganistan'da bulunan cihatçı terör örgütlerinin diğer Orta Asya ülkelerine yayılmasından endişelendiği ifade ediliyor. Şoygu, bölgedeki terör tehditleri ve hükümet binalarını koruma ihtiyacı nedeniyle ordunun gücüne test etmenin amaçlandığını belirtti.

YANDAŞ BASIN HABERİ 'PUTİN'DEN SAVAŞ EMRİ' ŞEKLİNDE VERDİ

İhlas Haber Ajansı ve Timeturk gibi basın kuruluşları, tatbikatı "Rusya savaş durumuna geçti" şeklinde duyurdu. Haber, "Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başkomutan sıfatıyla bu emri verdi, Rusya ordusunun ülkedeki ve Orta Asya’daki tüm birlikleri, hava ve deniz kuvvetleri de dahil tüm organlarıyla savaş durumunda" şeklinde duyuruldu.