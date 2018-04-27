Rusya: OPCW’de 17 tanıktan sadece 6'sı sorgulandı

Rusya'nın OPCW temsilcisi, Duma'da "kimyasal saldırı" iddialarına ilişkin getirilen Rusya ve Suriye'nin 17 tanığından yalnızca 6'sının dinlendiğini açıklandı.

Rusya’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, OPCW uzmanlarının Duma’daki kimyasal saldırı iddialarını yalanlayan 17 tanıktan sadece 6’sının ifadesini aldığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre Lahey’de OPCW merkez ofisindeki basın toplantısında konuşan Şulgin, “Burada bulunan Suriye temsilcileri arasından 6 kişi OPCW’nin teknik uzmanları tarafından sorguya çekildi" dedi.

'BAŞKA SORUMUZ YOK DEDİLER'

Şulgin, konuşmasında şunları söyledi:

"Diğerleri de ifade vermeye hazırdı. Ancak OPCW uzmanları, belli ki kendi özel istek ve anlayışa dayanarak hareket ediyor. Onlar 6 kişi seçti, onlarla konuştu, anlatılanların onları tamamen tatmin ettiğini, başka sorularının olmadığını söylediler” diye açıkladı.