Rusya: OPCW raporu Suriye’ye hava saldırılarını meşrulaştırma amacını taşıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün Duma’daki kimyasal saldırı iddiasına ilişkin raporunda Suriye ve Rusya tarafından sunulan kanıtları görmezden geldiğini açıkladı. Bakanlık raporun ABD, İngiltere ve Fransa’nın geçen nisan ayında Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Suriye’nin Duma kentinde geçen nisan ayında düzenlendiği ileri sürülen kimyasal saldırıyla ilgili raporunda, Suriye ve Rusya’nın sunduğu kanıtları görmezden geldiğini açıkladı.

Bakanlık, OPCW’nin Duma’da klor içeren kimyasal kullanıldığına ilişkin “makul gerekçeler” olduğu şeklindeki raporunun kaçamaklı bir rapor olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı raporun yalnızca ABD, İngiltere ve Fransa’nın 14 Nisan 2018’de Suriye’ye yönelik hava saldırılarını meşrulaştırma amacını taşıdığını vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, OPCW’nin Rusya ve Suriye’nin Duma’daki kimyasal saldırı iddiasının Beyaz Miğferler tarafından sahneye konulduğuna ilişkin önemli istihbaratı tamamen görmezden gelmeyi tercih etmesinin endişe verici olduğu belirtildi.

