Rusya: Öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Birisine bir yerden çıkmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmadan önce ABD'nin kendisinin Suriye'den çıkması gerekiyor' dedi.

Rusya'nın Pervıy Kanalı'na konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'yı hedef alan "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek" sözlerini eleştirerek, öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması gerektiğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Zaharova, ABD'nin uluslararası topluma verilen sözlerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerken "Birisine bir yerden çıkmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmadan önce ABD'nin kendisinin Suriye'den çıkması gerekiyor" dedi.

'ABD, DİĞER ÜLKELERİN MEŞRU ÇIKARLARI ÜZERİNE KARAR VERMEMELİ'

Zaharova, ABD'nin diğer ülkelerin meşru çıkarları üzerine karar vermemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, bugün, Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales de Guaido'yu Beyaz Saray'da kabulünde, Rusya'nın Venezuela'daki varlığıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine, "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek" ifadelerini kullanmıştı.

