Rusya: NATO’nun Baltık tatbikatı bölgesel güvenliğe zarar veriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Baltık tatbikatına bölgesel güvenliğe verdiği zarar sebebiyle karşı çıktı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO Hava Kuvvetleri’nin Baltık ülkelerindeki tatbikatına olumsuz yaklaştıklarını belirtti.

Sputnik'in haberine göre daha önce Estonya, Litvanya ve Letonya hava sahasında NATO Hava Kuvvetleri ve partner ülkelerin ortak Ramstein Alloy tatbikatının başladığı bildirilmişti.

Gruşko, "Bu askeri etkinliğe olumsuz yaklaşıyoruz. Bu tür tatbikatlar bölgesel güvenliğin durumunu kötüleştiriyor. Bu öncelikle, son onlarca yıldır askeri anlamda en huzurlu bölge olan Baltık bölgesini ilgilendiriyor" diye açıkladı.