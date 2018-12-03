Rusya: NATO'nun Afganistan'daki hava saldırıları soruşturulmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, NATO'nun Afganistan'da gerçekleştirildiği hava saldırılarının soruşturulması istendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, NATO tarafından Afganistan'ın Helmend ve Paktiya bölgelerinde gerçekleştirilen hava saldırılarının soruşturulması ve suçluların adalet önüne çıkarılması istendi.

Bakanlığın açıklamasında, Helmend'deki NATO saldırısında en az 23 svilin öldüğü, üçünün ise yaralandığı öne sürülürken, Paktiya'da ise 8 sivil ölümü ve dört yaralı olduğu kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: